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Транснефть подключила участок нефтепродуктопровода вокруг Москвы

Экономика

Работа на 27-километровом участке велась с 2017 года

Москва, 12 ноября 2018, 14:29 — REGNUM  Специалисты компании «Транснефть-Верхняя Волга» подключили реконструированный участок Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг Москвы, сообщает 12 ноября пресс-служба предприятия.

«Реконструкция участка началась в марте 2017 года. Была выполнена плановая замена узла линейных задвижек на 156-м километре Западного полукольца Кольцевого МНПП, выполнены сварочно-монтажные, гидравлические и пусконаладочные работы», — говорится в сообщении.

Завершив работы, специалисты подключили 27-километровый участок. Реконструкция выполнялась на территории Московской области в рамках программы развития кольцевого нефтепродуктопровода вокруг столицы и столичного авиационного узла для увеличения объемов транспорта и налива нефтепродуктов потребителям столичного региона.

Предполагается, что запуск участка в работу повысит надежность и обеспечит бесперебойную транспортировку нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть».

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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