Объём промышленного производства в Италии за год вырос на 1,3%

Рим, , 14:27 — REGNUM По итогам третьего квартала 2018 года объем промышленного производства в Италии вырос на 1,3% в сравнении с аналогичными данными 2017 года, сообщает национальная служба статистики Istat в понедельник, 12 ноября.

При этом статистики отмечают, что в сравнении со вторым кварталом 2018 года объем производства сократился на 0,2%. Этот показатель снижается уже три квартала подряд.

Спад обусловлен снижением объема производства потребительских товаров. Кроме того, заметный спад наблюдается в обрабатывающей промышленности (-11,2% в сравнении со вторым кварталом) и в производстве автотранспортных средств (-8,2%).