Понедельник, 12 Ноября 2018 года
15:15:28 МСК

Объём промышленного производства в Италии за год вырос на 1,3%

Экономика

В сравнении с предыдущим кварталом объем производства сократился на 0,2%, показатель снижается три квартала подряд

Рим, 12 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  По итогам третьего квартала 2018 года объем промышленного производства в Италии вырос на 1,3% в сравнении с аналогичными данными 2017 года, сообщает национальная служба статистики Istat в понедельник, 12 ноября.

При этом статистики отмечают, что в сравнении со вторым кварталом 2018 года объем производства сократился на 0,2%. Этот показатель снижается уже три квартала подряд.

Спад обусловлен снижением объема производства потребительских товаров. Кроме того, заметный спад наблюдается в обрабатывающей промышленности (-11,2% в сравнении со вторым кварталом) и в производстве автотранспортных средств (-8,2%).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить