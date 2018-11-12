Танзания и Польша укрепляют экономическое сотрудничество

Додома, , 20:55 — REGNUM Правительство Танзании объявило о том, что оно продолжит тесно взаимодействовать и укреплять долгосрочные отношения с правительством Польши на благо обоих государств. Заместитель главного секретаря министерства иностранных дел и по делам сотрудничества в Восточной Африке Танзании, посол Рамазани Мвинги заявил об этом во время празднования 100-летней годовщины независимости Польши, проходившем в посольстве Польши в Танзании в городе Дар-эс-Салам.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, посол Мвиньи сообщил, что Танзания и Польша ценят крепкие отношения между странами, установленные еще во время Второй Мировой войны.

По словам посла, многие польские граждане, пребывавшие на территории Танзании, занимались развитием сельского хозяйства, мелкой торговли, строительством клиник, больниц, церквей и школ. По окончании войны часть поляков продолжила жить в Танзании, другие же вернулись на свою родину.

В связи с этим Польша продолжает быть одним из крупнейших партнеров Танзании в развитии экономики страны и улучшения качества жизни граждан.

Также посол добавил, что правительство Польши помогло Танзании в сборке тракторов для компании URSUS, а также подготовило новых местных специалистов в данной области. Кроме того, Польша сделала большой вклад в строительство и ремонт зерновых складов во многих областях Танзании.

И поскольку целью Танзании является становление в стране к 2025 году экономики со средним уровнем развития промышленности, как отметил Мвани, это особенно важно развивать отношения между Танзанией и Польшей и призывать польские компании инвестировать в страну.

В свою очередь, посол Польши, Кристоф Бузальски сообщил, что рад видеть укрепление отношения между странами и подчеркнул необходимость сотрудничества Танзании и Польши, поскольку, как считает посол, это единственный путь, который приведет к получению выгоды двумя государствами.