Кузнецкая ТЭЦ СГК выполнила ремонтную программу 2018 года

Кемерово, , 14:23 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) за 10 месяцев 2018 года полностью выполнила годовой объем ремонтной программы на основном оборудовании Кузнецкой ТЭЦ. Об том корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 ноября, в отделе по связям с общественностью СГК.

«С января по октябрь 2018 года на Кузнецкой ТЭЦ отремонтировано 18 единиц тепломеханического оборудования, в том числе 11 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов, проведены запланированные текущие работы на вспомогательном оборудовании, по зданиям и сооружениям», — пояснили энергетики, отметив, что на подготовку электростанции к очередному осенне-зимнему периоду было направлено более 287 млн рублей.

Первыми в январе текущего года вышли в ремонт водогрейные котлы ВК-1 и ВК-2. А завершилась годовая ремонтная программа на водогрейной котельной в октябре полным выполнением объема ремонтных работ на котлах ПК-3 и ПК-4.

«Были также выполнены капитальные ремонты на котлах №17 и №15. Всего в процессе работ на котлах заменено 95 тонн поверхностей нагрева — специальных трубопроводов, которые с внешней стороны омываются горячими газами, а с внутренней — водой, паром или смесью пара и воды. Именно поверхности нагрева котла отвечают за эффективность и надёжность работы оборудования в технологическом процессе производства тепловой и электрической энергии», — отмечается в официальном сообщении СГК.

Напомним, к ремонту самых сложных агрегатов — турбин — Кузнецкая ТЭЦ приступила в апреле и уже к началу отопительного сезона выполнила все регламентные процедуры. Два турбоагрегата №4 и №12 прошли капитальные ремонты с вскрытием турбин и устранением выявленных дефектов.

Помимо основного теплофикационного оборудования специалисты СГК отремонтировали также несколько единиц высоковольтных трансформаторов, выключателей и других энергообъектов.

«Все ремонтные работы выполнялись в хорошем темпе, без отставаний от графика. Поэтому можно констатировать, что Кузнецкая ТЭЦ, персонал станции, готовы к безаварийному и надёжному прохождению максимальных зимних нагрузок», — подчеркнул заместитель главного инженера по эксплуатации Кузнецкой ТЭЦ СГК Олег Костин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Кузнецкая ТЭЦ СГК обеспечивает теплом треть южной столицы Кузбасса, согревая жителей Кузнецкого, Центрального и Орджоникидзевского районов города. Её установленная электрическая мощность составляет 108 МВт, тепловая мощность — 890 Гкал/час.