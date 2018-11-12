В РусГидро прокомментировали подачу иска к Киргизии в Гаагский суд

Москва, , 14:08 — REGNUM Официальный Бишкек был своевременно уведомлен о том, что компания «РусГидро» обратилась с иском к Киргизии в Постоянный третейский суд в Гааге, сообщает 12 ноября пресс-служба российского предприятия.

Таким образом, в РусГидро опровергли информацию в ряде СМИ, которые в течение октября этого года приводили заявления представителей органов исполнительной власти Киргизии и компании «Электрические станции», содержащие недостоверные сведения в отношении ситуации, связанной с инициированием ПАО «РусГидро» арбитражного разбирательства против Киргизии, а также намерением российского предприятия продать 50% акций ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС».

«Информация о том, что Бишкек не получал официального уведомления о начале арбитражного разбирательства, не соответствует действительности», — пояснили в пресс-службе РусГидро.

Отмечается, что установленный в таких случаях порядок был соблюдён: уведомление об арбитраже было направлено в адрес киргизских властей 15 января 2018 года: президенту и премьер-министру Киргизии, в ряд министерств и ведомств республики.

К настоящему времени совместно с представителями Киргизии был определен состав арбитражного суда, администрирующий орган и согласован график разбирательства по делу. В соответствии с ним ПАО «РусГидро» 31 октября 2018 года направило в Гаагу развернутое исковое заявление, возражения на которое Киргизия должна будет представить не позднее 15 апреля 2019 года.

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Напомним, РусГидро добивается от уполномоченной организации киргизской стороны (ОАО «Электрические станции») и властей Киргизии принятия в собственность 50% акций ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС». Решение о передаче пакета акций, принадлежащих ПАО «РусГидро», было принято на переговорах сторон еще в июне 2016 года, однако Киргизия не предпринимает никаких мер, направленных на принятие указанной доли в собственность ОАО «Электрические станции».

Ранее генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов сообщал, что предприятие «работает с судом в Гааге» и рассчитывает на положительный результат рассмотрения дела в суде.

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