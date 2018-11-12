Российская компания Group-IB планирует открыть офис в Сингапуре

Сингапур, , 13:58 — REGNUM Российская компания в сфере кибербезопасности Group-IB откроет штаб-квартиру в Сингапуре в этом году или в начале 2019 года, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что открытие офиса в соседней с Индонезией стране является частью плана по расширению компании.

Руководитель, генеральный директор Group-IB Илья Сачков подтвердил планы компании по открытию офиса в Сингапуре.

«Сингапур — финансовый центр Азии, а наш бизнес хорошо работает в Азии», — заявил Илья Сачков.

Руководитель компании добавил, что Group-IB планирует инвестировать около 30 миллионов долларов США в штаб-квартиру Сингапура до 2022 года. В офисе будут работать 90 человек, в том числе 15 из России.

Клиентами компании являются банки, энергетические и телекоммуникационные компании от России до Латинской Америки, включая Канаду, США и Великобританию. Компания также имеет свои офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Дубае.

Напомним, 32-летний Илья Сачков является одним из основателей российской компании по кибербезопасности. Group-IB была основана в 2003 году и сосредоточена на расследовании и предотвращении кибератак и онлайн-мошенничества.

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