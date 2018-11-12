В Волгограде хотят зарегистрировать новый торговый дом «Красного октября»

Волгоград, , 13:27 — REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил зарегистрировать новый торговый дом металлургического комбината «Красный Октябрь», который был признан банкротом. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба региональной администрации. Это позволит перенести в регион налоги и обеспечить прозрачность денежных потоков.

Поручение было сделано во время оперативного совещания в администрации региона. Заняться этим должен замгубернатора Роман Беков. Кроме того, он должен провести встречи с заказчиками продукции завода и дать оценку возможностям исполнения контрактов. Также губернатор намерен добиться встречи с министром промышленности и торговли РФ, чтобы обсудить возможности развития комбината.

Подробный и поэтапный план спасения предприятия должен быть готов к 1 декабря, сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября Арбитражный суд Волгоградской области признал комбинат «Красный Октябрь» банкротом. На предприятии назначен конкурсный управляющий.

Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» был основан в 1897 году. Сейчас он принадлежит швейцарской компании Red October International с единственным акционером Дмитрием Герасименко, в отношении которого возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Предприятие является крупным исполнителем госзаказа и производит более 50% нержавеющего проката в РФ. На заводе работают 3,5 тыс. человек.

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