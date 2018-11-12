Бей своих, чтобы чужие боялись

Андрей Мальгин, , 14:34 — REGNUM

Последовательность действий финансово-экономического блока правительства России в последнее время не только вызывает сомнения в профессионализме его ключевых фигур, но и заставляет задуматься над истинными причинами их решений, которые порождают бурю недовольства внутри страны, причём как среди населения, так и среди представителей бизнеса.

Впору говорить о вредительстве и осознанном сдерживании экономического развития страны. Иным образом сложно трактовать монетарную политику Центрального Банка и работу Налоговой службы — ведомства господина Мишустина.

Нет тезиса более очевидного, чем тот, что защита отечественного бизнеса в условиях западных санкций должна быть делом действительно общегосударственным и приоритетным. Именно так поступает сам Запад, который при имеющемся обосновании компенсирует своим фирмам выпадающие доходы от разрыва торговли с Россией.

В этом случае и бизнес, и население будут уверены в том, что они не выступают «дойной коровой» для правительства, которая с их помощью просто закрывает собственные огрехи в управлении финансово-экономическим блоком. И ведущая роль в формировании этой всероссийской экономической солидарности, естественно, должна принадлежать правительству, по идее, должному отстаивать общенациональные интересы в гармонии интересов государства и бизнеса.

То, что данная идея очевидна, отмечал, например, 15 октября 2017 года глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в интервью агентству ИА REGNUM:

«Бизнес заинтересован в профессиональном освещении социально-экономических процессов в стране. Вместе с тем российскому малому и среднему бизнесу, который ограничен в своих возможностях, сложно успешно конкурировать не только на мировых рынках, но даже в самой России. Здесь с ними соперничают известные зарубежные бренды и их представительства, имеющие богатый опыт и несравнимо большие возможности финансирования своего продвижения уже на уровне головной структуры».

Однако, как показывает практика, пока с формированием такой общероссийской солидарности дело продвигается плохо.

24 октября этого года на свет божий появилось письмо Минфина за № 03−07−08/76 139, разъясняющее порядок обложения с 2019 г. НДС при оказании иностранными компаниями, не состоящими на учете в российских налоговых органах, услуг в электронной форме (продажа ПО, услуг цифровых платформ, электронные платежи, интернет-торговля и проч.). Как отмечает ТГ-канал «Антискрепа», смысл его вот в чем.

Со следующего года иностранная организация, желающая продать российским компаниям или ИП свою цифровую продукцию, для оплаты НДС будет обязана встать на налоговый учет в России. Если же Google (Microsoft, Apple) и прочие Huawei зарегистрироваться в России не пожелают, то весь платеж по НДС ляжет на плечи наших предпринимателей без возможности последующего вычета. Хочешь перечислить валюту — сначала оплати НДС. В противном случае валютный контроль твой платеж заблокирует.

Проще говоря, если сегодня наши компании и ИП в бухучете сначала учитывают НДС, а потом его вычитают, что мало отражается на цене, то со следующего года они должны будут включать весь НДС в конечную цену без возможности его последующего вычета, что автоматически поднимет цену любой цифровой продукции на 20%.

«Нерушимый мишустинско-силуановский блок продолжает наполнять профицитный бюджет страны все новыми налоговыми поборами. С полным пренебрежением интересами простых людей. Инфляция? За нее отвечает ЦБ, а Минфин с налоговой — за бюджет и только», — отмечает ТГ-канал «Антискрепа».

Первый вопрос, который возникает при анализе данной ситуации — кого бьем? Почему своих, а не чужих?

По пенсионерам — отработали, по водителям — скоро, теперь очередь малого и среднего бизнеса, который, как справедливо отмечает глава ТПП РФ Сергей Катырин, не сможет защитить свои интересы перед лицом мировых ТНК? И которые, наоборот, заинтересованы в максимальном ослаблении российских компаний, чтобы потом на их месте вырастить собственные клоны? А когда мы увидим защиту интересов всех указанных выше категорий от нашего правительства и министерств?

Вот и получается, что экономический блок правительства, который, по идее, должен выступать в роли защитника отечественного бизнеса и продвигать его интересы на мировой арене, наоборот, бьет по нему сильнее, чем конкуренты из-за бугра. Возникает закономерный вопрос — в чьих интересах действуют доморощенные либерал-экономисты? Почему, как только речь заходит о проблемах в российской экономике, мы постоянно слышим одни и те же фамилии — Силуанов, Набиуллина, Мишустин, Силуанов, Набиуллина, Мишустин?

Или еще одна последняя инициатива Налоговой службы — Закон о налогообложении самозанятых по ставке 4%, вкупе с требованием выделения финансирования из бюджета 13 млрд рублей на разработку мобильного приложения «Мой налог» и доработку программных средств ФНС России по удаленной регистрации самозанятых и постановке их на учет в налоговых органах и др. Ни у кого из участников этого циничного действа не вызывает сомнений, что поступления от самозанятых (даже с учетом будущих поступлений в Пенсионный фонд) не окупят бюджетные средства, затраченные на реализацию этого закона.

Впрочем, такое уже было с проектом пенсионной реформы, оказавшейся — после того как об нее сломали столько копий — экономически неоправданной. Вот и здесь — по экспертным оценкам, лоббируемый ведомством Мишустина закон не только не увеличит поступлений в бюджет, но и значительно сократит их за счет перехода части индивидуальных предпринимателей в разряд самозанятых и получению ими налоговых каникул в отношении платежей в Пенсионный фонд. Очевидно при этом, что судьба 30 млн самозанятых россиян меньше всего волнует Мишустина.

И при всем этом Силуанов еще заявляет у Познера, что, мол, богатых мы не можем обложить налогами, так как они уедут из страны. А что мы тогда делаем в Сирии, если не можем заставить своих же бизнесменов платить налоги на Родине? Может, надо нам сначала разобраться со своими проблемами?

Вот на такие грустные вопросы наталкивает деятельность либералов в правительстве. И это только их небольшая часть.