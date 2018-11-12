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Китайские новогодние сюрпризы двинулись в Россию

Экономика

Первый состав с мандаринами из Поднебесной прибудет в Москву уже к концу ноября

Пекин, 12 ноября 2018, 13:08 — REGNUM  Из Китая в Россию отправился первый в текущем году товарный состав с грузом из мандаринов; точкой отправки является станция Ичан, расположенная в центрально-китайской провинции Хубэй, сообщает 11 ноября Синьхуа.

Сообщается, что через 16 дней поезд достигнет Москвы, а для сохранения продукции в свежести в составе используются специальные контейнеры с постоянной температурой и влажностью.

Специалисты отмечают, что железнодорожная перевозка мандаринов обладает рядом существенных преимуществ перед водной и автомобильной транспортировкой, а также значительно, более чем на треть, сокращает время доставки.

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Экономика Китая
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