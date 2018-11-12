Понедельник, 12 Ноября 2018 года
13:35:36 МСК

На газификацию Жаркента в Казахстане выделят более $14 млн

Экономика

Город газифицируется при участии частных инвесторов

Алма-Ата, Казахстан, 12 ноября 2018, 13:07 — REGNUM  На газификацию города Жаркента в Панфиловском районе Алма-Атинской области Казахстана планируется выделить 5,5 млрд тенге ($14,7 млн), передает 12 ноября телеканал «Хабар 24».

Город газифицируется при участии частных инвесторов. В настоящее время к газу подключено 2,5 тыс. домов. Планируется, что полная газификация города и прилегающих населенных пунктов будет завершена до 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало ноября 2018 года уровень газификации регионов Казахстана составил 48%. В 2013 году этот показатель составлял 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень газификации регионов в Казахстане вырос до 48%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газификация регионов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить