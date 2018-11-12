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Китай успешно экспортирует водку собственного производства

Экономика

Корпорация «Майтай» отчиталась о прибылях и планах

Китай успешно экспортирует водку собственного производства
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Водка

Пекин, 12 ноября 2018, 13:00 — REGNUM  115 торговых компаний из 68 стран мира приняли участие во встрече, организованной с иностранными дистрибьютерами китайской экспортно-импортной корпорацией «Маотай», крупным производителем национальной водки, сообщает 11 ноября Синьхуа.

Сообщается, что за три квартала текущего года корпорация почти на 7% увеличила экспорт, доведя объемы прибыли от внешних операций до рекордных 383 млн долларов, что на 34,5% превышает показатели прошлого года. Абсолютные показатели экспорта — почти 1,8 тыс. тонн.

Приоритетное внимание компанией уделяется рынкам вдоль маршрута «Пояса и пути», на котором экспорт налажен в 12 новых стран. На него приходится более пятой части всего экспорта китайской водки.

К 2020 году «Маотай» планирует восполнить дефицит присутствия и на ведущих западных рынках.

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Экономика Китая
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