На волгоградском «Красном Октябре» планировали сократить 1,2 тыс. человек

Волгоград, , 12:55 — REGNUM На волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь» обнаружили документы о подготовке к сокращению 1,2 тыс. человек. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба администрации региона по итогам оперативного совещания в администрации. По словам губернатора Андрея Бочарова, на комбинате все готовилось к уничтожению производства.

«Шло целенаправленное уничтожение предприятия. Сейчас у нас совместно с трудовым коллективом есть возможность в ходе непростой многоплановой работы завершить с наследием 90-х годов и выйти на развитие. На этом этапе главное — защита работников, налаживание стабильной производственной деятельности совместно с коллективом», — заявил Андрей Бочаров.

По словам главы области, с января 2017 года на комбинате было сокращено около 2 тыс. сотрудников.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября Арбитражный суд Волгоградской области признал металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом и назначил конкурсного управляющего. Сейчас на предприятии работают 3,5 тыс. человек, чье дальнейшее трудоустройство остается под вопросом.

Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» был основан в 1897 году. Сейчас он принадлежит швейцарской компании Red October International с единственным акционером Дмитрием Герасименко, в отношении которого возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Предприятие является крупным исполнителем госзаказа и производит более 50% нержавеющего проката в РФ.

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