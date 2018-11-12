Кредитная активность населения Калужской области выросла на 50%

Калуга, , 12:52 — REGNUM В Калужской области общий объем потребительских кредитов за три квартала 2018 года составил 62 млрд рублей, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 12 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Центробанка Ирина Карлаш.

По её словам, с начала 2018 года величина обязательств калужан по выданным кредитам увеличилась на 25% до 106 млрд рублей. При этом просроченная задолженность за январь — сентябрь 2018 года снизилась и составила 4,7% от кредитного портфеля.

Как поясняют финансовые эксперты, банки Калужской области увеличили размеры и сроки потребительских кредитов, смягчили требования к финансовому положению заемщиков и к обеспечению займа, расширили спектр кредитования. Также отмечается, что калужане предпочитают брать кредиты в российских рублях: займы в иностранной валюте составили только 0,1% от общего объема выданных физлицам средств.

«Повышенная кредитная активность жителей региона в текущем году поддерживается в первую очередь приемлемыми условиями банковского кредитования. Одним из факторов смягчения условий кредитования остается высокая конкуренция за надежных заемщиков», — считает Ирина Карлаш.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2018 года на территории Калужской области работали три региональных банка, четыре филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 196 внутренних структурных подразделений (это дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла).