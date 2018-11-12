Песочный карьер в Ульяновской области хотят рекультивировать за 7,3 млн

Ульяновск, , 12:46 — REGNUM В Ульяновской области планируют рекультивировать Баратаевское месторождение песка. Соответствующее извещение о проведении запроса предложений опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает общество «Центр экологических технологий». Проводится запрос предложение по выполнению работ по рекультивации выработанного карьера на Баратаевском месторождении песка. Максимальная цена контракта определена в сумме 7 347 424,58 рублей. Сума обеспечения заявки для участия в конкурсе — почти 1,5 млн рублей.

В документации отмечается, что при определении победителя в первую очередь учитывается качество работ (значимость критерия — 40%), цена договора, срок выполнения работ, гарантийный срок (по 20% каждый критерий). Планируется, что карьер будет рекультивирован за 60 дней.

Отметим, ранее в местной прессе сообщалось, что песочный карьер, добываемый в Баратаевском месторождении, активно использовался при строительстве Засвияжского района Ульяновска. Когда он начал вырабатываться, его стали превращать в место несанкционированного сброса мусора и строительных отходов.