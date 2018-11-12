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Рост нефти возможен до отметки $73

Экономика

… но не стоит забывать про сезонность подорожания нефти

Рост нефти возможен до отметки $73
ArtseBie
Нефть

Москва, 12 ноября 2018, 12:44 — REGNUM  На заседании министерского совета стран ОПЕК+, которое состоялось 11 ноября в Абу-Даби, министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что на мировом рынке существует переизбыток нефти и, Саудовская Аравия готова сократить среднесуточную добычу нефти на 500 баррелей в сутки. На это заявление нефтяной рынок отреагировал повышением, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Санкции к Ирану не вступили в полную силу и восемь стран до сих пор импортируют иранскую нефть, что составляет 85% от всего иранского импорта нефти, поэтому дефицита нефти на мировых рынках не произошло, а наоборот существует её переизбыток.

«Сегодня, 12 ноября, после этого заявления котировки нефти марки WTI выросли с $59 за баррель до $61, нефть марки Brent подросла с $69 поднялся до $71. В ближайшей перспективе возможен дальнейшей рост цен на нефть WTI до $63 за баррель, Brent до $73 долларов за баррель. Но не стоит забывать про сезонность подорожания нефти, это также будет влиять на рост нефтяных котировок», — считает эксперт.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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