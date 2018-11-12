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Укрепление рубля ниже 66 пока маловероятно

Экономика

Доллар метит выше отметки 68 рублей

Укрепление рубля ниже 66 пока маловероятно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 12 ноября 2018, 12:37 — REGNUM  Рубль торговался довольно стабильно против доллара и евро большую часть прошлой недели, игнорируя снижение за этот период стоимости бочки нефти марки Brent почти на $5 с уровня выше $74 до $69, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

Однако к концу недели на общем росте доллара по всему рынку, рубль начал снижение к корзине мировых валют. Минимальная цель роста доллара против рубля находится на отметке 68,95. Хотя я не исключаю техническую коррекцию в начале недели к уровню 67,04 рубля за доллар перед возобновлением роста пары. В любом случае, укрепление рубля к уровням ниже 65,80 против доллара не ожидается.

«Евро так же продолжит рост против рубля на этой недели с минимальной целью в 78,85 рубля за евро. В паре против евро укрепление рубля, возможно, уже завершилось в самом начале торгов на уровне 75,86 и не исключено что можно будет увидеть рост евро против рубля прямо с текущих значений в 75,90. Укрепление рубля против евро ниже уровня в 74 рубля на этой неделе также не ожидается», — считает эксперт.

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