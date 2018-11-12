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Якутские энергетики идут на крайние меры, чтобы получить оплату за свет

Экономика

Долг физических лиц на 1 ноября превышает 500 млн рублей

Якутск, 12 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  Специалисты якутского Энергосбыта вынуждены прибегать к крайним мерам — отключению от электроснабжения и принудительному взысканию через суд — в случае, если потребители не могут оплатить накопившуюся задолженность. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Якутскэнерго.

В сообщении говорится, что общая сумма задолженности потребителей-граждан за энергоресурсы перед Якутскэнерго на 1 ноября текущего года превышает 500 млн рублей. При этом 10,4 тыс. абонентов в регионе имеют задолженность 25 тыс. рублей и более.

За 10 месяцев 2018 года энергетики направили нерадивым плательщикам почти 277 тыс. предупреждений, вынужденно применили крайнюю меру к 31 тыс. абонентов.

«Абоненты, получившие указанные уведомления, не производят платежи за поставленные им услуги на протяжении длительного времени, не предпринимают никаких мер по урегулированию задолженности, многие не исполняют судебные решения», — пояснила исполняющая обязанности директора Энергосбыта Светлана Кукушкина.

В компании также сообщили, что 31 декабря в Якутскэнерго проходит акция, по которой физические и юридические лица могут погасить задолженность без уплаты пени.

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Долги за энергоресурсы
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