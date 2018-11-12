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Чечня собралась производить нефтегазовое оборудование вместе с Китаем

Экономика

Возможность создания совместного предприятия обсудили представители Чечни в ходе поездки в Китай

Грозный, 12 ноября 2018, 12:23 — REGNUM  В Чечне может быть создано предприятие по производству нефтегазового оборудования. В проекте планируют участвовать чеченский холдинг Rim Group и китайская компания Kerui Group.

Возможность открытия нового производства обсудил с руководством компании во время рабочей поездки в Китай министр промышленности и энергетики ЧР Ризван Масаев, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Он посетил завод этой компании в Пекине, после чего стороны обсудили проект по созданию производства по выпуску нефтегазового оборудования для бурения, транспортировки и переработки нефти. По словам директора департамента торговли компании Rim Group Вадима Роднянского, обсуждался вопрос о предоставлении китайской стороной чеченскому холдингу технологии по выпуску оборудования последних поколений. Также был обсужден вопрос об обучении чеченских инженеров в сфере сервисных, пусконаладочных работ и эксплуатации оборудования.

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Напомним, весной 2017 года ОАО «Чеченнефтехимпром» и китайская компания СРТSA заключили соглашение о сотрудничестве в сфере геологоразведочных работ и разработки нефтегазовых месторождений на территории Чечни. Для китайского бизнеса власти региона намерены были создать самые благоприятные условия, так как он стал первым иностранным партнером Чечни в области нефтедобычи.

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