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Средства от акциза на газировку должны пойти на ЗОЖ — депутат Госдумы

Экономика

И на борьбу с ожирением

Москва, 12 ноября 2018, 12:13 — REGNUM  В Госдуме поддерживают введение акциза на газировку, средства предлагают потратить на пропаганду здорового образа жизни, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

«Допдоходы, которые могут быть получены в случае введения акциза на газировку, должны быть направлены на борьбу с ожирением и пропаганду ЗОЖ», — считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Минздрав поддержал инициативу экспертного совета при правительстве ввести 20-процентный акциз на сладкие газированные напитки. Если нормы будут приняты, средняя цена за литр газировки поднимется с 65 до 78 рублей.

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Пропаганда здорового образа жизни
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