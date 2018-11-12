Средства от акциза на газировку должны пойти на ЗОЖ — депутат Госдумы

Москва, , 12:13 — REGNUM В Госдуме поддерживают введение акциза на газировку, средства предлагают потратить на пропаганду здорового образа жизни, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

«Допдоходы, которые могут быть получены в случае введения акциза на газировку, должны быть направлены на борьбу с ожирением и пропаганду ЗОЖ», — считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Минздрав поддержал инициативу экспертного совета при правительстве ввести 20-процентный акциз на сладкие газированные напитки. Если нормы будут приняты, средняя цена за литр газировки поднимется с 65 до 78 рублей.