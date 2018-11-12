В Екатеринбурге судьбу прихода РПЦ на пути трамвайной линии решат в декабре

Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В Свердловской области состоялось предварительное судебное заседание по иску мэрии Екатеринбурга к городской епархии РПЦ. Администрация города намерена изъять путём выкупа в собственность здание прихода в честь рождества Иоанна Предтечи (Крестителя).

Дело рассматривает Арбитражный суд Свердловской области. В ходе предварительного заседания назначена дата рассмотрения иска. Оно состоится 6 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области планируется построить трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Соглашение о строительстве было подписано региональными властями, администрациями Екатеринбурга и Верхней Пышмы, а также руководством Уральской горно-металлургической компании.

По проекту, трамвайная линия проходит по территории, на которой расположен приход в честь рождества Иоанна Предтечи. В мэрии Екатеринбурга намерены выкупить земли РПЦ за 3,3 млн рублей, чтобы снести одноэтажное здание и проложить трамвайный путь. Однако в самой епархии выступили против, и считают, что передача здания и территории может быть осуществлена только при строительстве дорог федерального или регионального значения.

Отметим, что земельный участок и здание клуба по адресу проспект Космонавтов, 184 Екатеринбургская епархия получила в безвозмездное пользование в сентябре 2005 года. Впоследствии там был организован православный приход.

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