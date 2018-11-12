Россия способна устроить Украине топливный коллапс — эксперт

Киев, , 11:46 — REGNUM В случае прекращения поставок из России Украина лишится 60% нефтепродуктов, заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук 11 ноября в комментарии изданию «Обозреватель».

"Если действительно Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода», — рассказал Корольчук.

По мнению эксперта, в случае прекращения поставок российского топлива, Украина просто не успеет переориентироваться, к тому же на других рынках может не быть необходимого количества топлива.

«Российские компании, за последние 4 года, как ни парадоксально, увеличили сотрудничество с Украиной в плане экспорта дизтоплива, бензина и газа. Это для них будет потерей доходов», — отметил Юрий Корольчук.

Напомним, Россия и Белоруссия являются основными поставщиками топлива на Украину. С начала 2018 года Украина увеличила импорт топлива на 31,5% по сравнению с 2017 годом.

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Отметим, Белоруссия, в данном случае, является лишь страной экспортёром российского топлива на Украину.