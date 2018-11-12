В Грозном могут остаться без света 3000 должников

Грозный, , 11:42 — REGNUM В Чечне проводятся мероприятия по отключению от электропитания злостных неплательщиков. В ноябре могут остаться без света около трех тысяч абонентов. Среди них почти 2,4 тысячи — физические лица. Их общая дебиторская задолженность превышает 38 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Столица Чечни является проблемной зоной для АО «Чеченэнерго», отметили в компании. Общее количество злостных неплательщиков в Грозном на 9 ноября превысило 30 тыс. человек.

В ходе рейдов в Ленинском, Октябрьском, Заводском и Старопромысловском районах уже отключены от электропитания 19 «хронических должников». В списке еще 96 жильцов, которые задолжали вместе 1,6 млн рублей.

Читайте также: Энерговоры в Чечне похитили электроэнергии на 19 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чечне было украдено более 5,6 млн кВт. ч электроэнергии. Этого объема хватило бы для освещения в течение целого месяца города Аргуна. Общая сумма, на которую было похищено электроэнергии, превысила 19 млн рублей. В целом же республика стала лидером по объемам долга за электроэнергию среди субъектов СКФО. На 1 октября 2017 года долг Чечни составлял 9,1 млрд рублей.

Читайте также: Чечня и Дагестан стали лидерами по долгам за свет на Северном Кавказе

Депутат Госдумы от Чечни пообещал помочь погасить малоимущим долги за свет