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В чувашском Канаше рекультивируют полигон ТБО

Экономика

Власти ждут рекомендации «по его последующей эксплуатации и использованию»

Чебоксары, 12 ноября 2018, 11:40 — REGNUM  В чувашском Канаше планируют рекультивировать полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО), а также решить, как использовать в последующем данный участок. Соответствующий запрос котировок на разработку проектной документации по рекультивации свалки опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Администрация Канаша опубликовала извещение о проведении запроса котировок на выполнение проектно-сметной документации по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в городе. Свалка находится на Янтиковском шоссе.

На разработку документации отводится месяц, начальная стоимость контракта определена в сумме 490 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете Канаша.

Согласно техническому заданию, полигон ТБО рекультивируют в рамках государственной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности». Общая площадь участка составляет 8,56 гектаров, в том числе твердые бытовые отходы занимают 5,56 гектаров. Планируется закрыть существующую свалку, придать «участку полигона эстетически ухоженного и благоустроенного вид, с рекомендацией по его последующей эксплуатации и использованию», а также свести к «минимально возможному вредному воздействию на окружающую среду не отвечающего экологическим нормам полигона ТБО».

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Полигоны и мусорные свалки
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