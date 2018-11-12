В чувашском Канаше рекультивируют полигон ТБО

Чебоксары, , 11:40 — REGNUM В чувашском Канаше планируют рекультивировать полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО), а также решить, как использовать в последующем данный участок. Соответствующий запрос котировок на разработку проектной документации по рекультивации свалки опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Администрация Канаша опубликовала извещение о проведении запроса котировок на выполнение проектно-сметной документации по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в городе. Свалка находится на Янтиковском шоссе.

На разработку документации отводится месяц, начальная стоимость контракта определена в сумме 490 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете Канаша.

Согласно техническому заданию, полигон ТБО рекультивируют в рамках государственной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности». Общая площадь участка составляет 8,56 гектаров, в том числе твердые бытовые отходы занимают 5,56 гектаров. Планируется закрыть существующую свалку, придать «участку полигона эстетически ухоженного и благоустроенного вид, с рекомендацией по его последующей эксплуатации и использованию», а также свести к «минимально возможному вредному воздействию на окружающую среду не отвечающего экологическим нормам полигона ТБО».