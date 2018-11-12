Росэлектроника может поддержать создание инжинирингового центра НовГУ

Великий Новгород, , 11:26 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» может войти в проект Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого по созданию инжинирингового центра радиоэлектронного прототипирования, сообщает 12 ноября пресс-служба вуза.

Вопрос о сотрудничестве предприятий и вуза обсуждался на рабочем совещании с участием руководства НовГУ, представителей АО «Росэлектроника» и АО «СКТБ РТ». В ходе встречи отмечалось, что главной задачей центра должно стать создание базы уникального оборудования, которое будет востребовано предприятиями Новгородской области.

Представители «Росэлектроники» отметили, что холдинг заинтересован в сотрудничестве с вузами, где учится и работает талантливая молодёжь.

«Мы готовы в этот проект войти, готовы предоставлять для него экспертов, в том числе кандидатов наук, — заявили они, говоря об инжиниринговом центре НовГУ. — Сейчас «Ростех» делает большую ставку на радиоэлектронику. За радиоэлектроникой будущее, это все должны понимать».

Напомним, проект инжинирингового центра электронного прототипирования рассчитан на три года, с учётом возврата средств — на пять лет. Общая сумма финансирования — 139 млн рублей. В основном они будут потрачены на приобретение оборудования и на оплату труда сотрудников.