Для дольщиков проблемного дома в Новой Москве построят другое жилье

Москва, , 11:26 — REGNUM Для участников долевого строительства проблемного дома в городском округе Щербинка в новой Москве будет построено другое жилье. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Отмечается, что компенсационный жилой дом для дольщиков «проблемного» дома по улице Овражной будет построен «за счет средств адресной инвестиционной программы города Москвы на 2017−2020 годы».

Также сообщается, что жилье будет возведено в поселении Рязановском, в поселке Фабрики имени 1 Мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что в столице России зарегистрировано около 4,5 тыс. обманутых дольщиков.

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