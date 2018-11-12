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Прибыль национального газового оператора Казахстана выросла на 135%

Экономика

Объем реализации газа вырос на 46%

Астана, 12 ноября 2018, 11:28 — REGNUM  По итогам десяти месяцев 2018 года консолидированный доход национального оператора Казахстана в сфере газоснабжения АО «КазТрансГаз» составил 809 млрд тенге ($2,16 млрд), что на 81% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в пресс-службе компании.

За отчетный период чистая прибыль компании выросла на 135%, до 156,2 млрд тенге ($418 млн). Объем реализации газа за десять месяцев составил 19,2 млрд кубометров, что на 46% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 по 2018 год число газифицированных абонентов в Казахстане увеличилось на 68%, до 1,78 млн. В ноябре 2018 года уровень газификации регионов республики достиг 48%.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень газификации регионов в Казахстане вырос до 48%

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Газодобыча и транспортировка газа
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