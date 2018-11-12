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Страны АСЕАН заключили соглашение об онлайн-торговле

Экономика

Министры стран — членов АСЕАН подписали соглашение о сотрудничестве в области онлайн-орговли в Сингапуре 12 ноября 2018 года

Сингапур, 12 ноября 2018, 11:18 — REGNUM  Индонезия подписала торговое соглашение об онлайн-торговле в поддержку развития цифровой экономики в странах Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

Министр торговли Индонезия Энггартиасту Лукита вместе с другими министрами стран — членов АСЕАН подписал соглашение о сотрудничестве в области онлайн-торговли в Сингапуре 12 ноября 2018 года.

«Нетарифные барьеры, такие как логистика и трансграничные правила, по-прежнему являются препятствием для микро, малых и средних предприятий, которые хотят воспользоваться возможностями онлайн-торговли», — заявил министр торговли и промышленности Сингапура Чан Чун Синг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в 33-м саммите АСЕАН в Сингапуре с 13 по 15 ноября 2018 года. Помимо лидеров АСЕАН, ряд глав государств и правительств, таких как США, Россия, Китай, Япония, Индия и Южная Корея, приедут на саммит в Сингапур.

Сообщается также, что президент США Дональд Трамп не будет лично присутствовать на саммите, а направит вице-президента Майка Пенса вместо себя.

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