Цены в Чувашии растут значительно быстрее, чем в 2017 году

Чебоксары, , 11:11 — REGNUM В Чувашии в октябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года инфляция составила 3,1%, что почти втрое выше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно данным статистики, в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем в Чувашии цены выросли на 0,2%, по сравнению с октябрем 2017 года инфляция составила 3,4%. В октябре 2018 года к уровню декабря 2017 года цены выросли на 3,1%, что значительно выше к соответствующему прошлогоднему периоду: напомним, в октябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года инфляция в Чувашии составила 1,1%.

В октябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены на продовольственные товары выросли в республике на 2%, в то время как в предыдущий прошлогодний период продукты питания подешевели на 0,9%. Более всего в этом году подорожали сахар (на 30,2%), мясо и птица (на 15,1%), яйца (на 6,5%). В то же время подешевели сливочное масло, овощи и алкогольная продукция.

Непродовольственные товары с начала года подорожали на 3,8%, стоимость услуг выросла на 4,1% (в октябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года рост составил соответственно 1,5% и 3,6%).