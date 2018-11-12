Мукомолы Казахстана увеличили экспорт на 4%

Астана, , 11:11 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года предприятия Казахстана произвели 3,05 млн тонн муки, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 12 ноября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Стоимость муки за отчетный период выросла на 2%. Однако в некоторых регионах этот показатель достиг 9%. За восемь месяцев 2018 года мукомолы Казахстана экспортировали 1,4 млн тонн муки, что на 4,1% больше, чем годом ранее. В денежном эквиваленте экспорт муки сократился на 4,3%, до $272 млн.

Напомним, с 2007 по 2010 год Казахстан занимал первое место в мире по объему экспорта муки. В настоящее время казахстанские мукомолы уступают только Турции.

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