Названы лучшие города СНГ для шопинга

Москва, , 10:57 — REGNUM Рейтинг лучших городов СНГ для шопинга российских туристов представило аналитическое агентство ТурСтат. Рейтинг приурочен ко Всемирному дню шопинга, который отмечался 11 ноября, сообщается на сайте агентства.

Лидером рейтинга стала столица Азербайджана — город Баку. На втором месте рейтинга оказалась столица Казахстана — Астана. Третью строчку заняла столица Белоруссии — Минск.

По данным агентства, чаще всего российские туристы приезжают в города СНГ на несколько дней. В среднем они тратят на шопинг около $1 тыс. Рейтинг представлен по результатам анализа популярности шопинг туров в 2018 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 31 мая 2018 года в Баку в третий раз состоялся Бакинский шопинг-фестиваль. В нем приняли участие более 600 магазинов и супермаркетов. Покупатели смогли приобрести одежду от ведущих мировых брендов, электронику, бытовую технику, мебель, косметику, а другие товары по специальным ценам.

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