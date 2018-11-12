Псковский мусорный оператор намерен приучить жителей платить за вывоз ТКО

Псков, , 10:51 — REGNUM Псковский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «ЭкоПром», дочерняя компания группы «Мехуборка» — планирует приучить жителей региона платить за вывоз мусора и организованно собирать его. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом было заявлено на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районов.

Главы муниципалитетов обозначили проблему: жители частного сектора часто отказываются платить за вывоз мусора и выносят его на контейнерные площадки многоквартирных домов либо кидают куда попало.

Управляющий партнёр группы компаний «Мехуборка» Дмитрий Назаров сообщил, что подобную проблему в Набережных Челнах компания решила за год.

«Где это будет возможно, мы установим контейнеры, где нет — организуем сбор мусора в фирменные мешки, которые будут выставляться за дверь. Будем с этой проблемой бороться, выявлять нарушителей и проводить просветительскую работу с населением», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в двух экотехнопарках, которые компания построит на юге и севере Псковской области, намереваются сортировать весь поступающий мусор с последующей переработкой или захоронением на полигоне, при этом повысив уровень переработки мусора до 70% к 2025 году. Переработка также коснется крупногабаритного мусора (из него планируется делать щепу), и органических отходов, которые будут направляться на изготовление удобрений.

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В целом, компания намерена инвестировать в Псковскую область около 1 млрд рублей, при этом отчисления в бюджет за 10 лет составят около 300 млн рублей.

Напомним, новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами начнёт действовать в России с 1 января 2019 года. ООО «ЭкоПром» в июне 2018 года выиграло конкурсы по выбору регионального оператора по обращению с ТКО и для северной, и для южной зоны Псковской области.

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