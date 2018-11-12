Свердловский омбудсмен не уверена в возможности спасения Ивделя

Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM На Урале вопрос с чрезмерным загрязнением реки Ивдель — «не из лёгких», и нет уверенности, что водный потенциал одноименного города удастся спасти. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в Екатеринбурге, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«Вопрос не из легких», — сразу признала Мерзлякова. Несмотря на то, что вода стала чище, «требуется более глубокое изучение причин, что случилось», заметила омбудсмен. В частности, ученые не могут понять, откуда в реке взялся алюминий. Уполномоченный напомнила, что, по словам «руководителей УГМК», вода могла загрязниться через грунтовые воды и в результате дождей.

Мерзлякова упомянула, что опасается обвинять ивдельские предприятия в бездействии. По ее словам, «УГМК не уходят, они начинают бороться с этим». «Но спасёт ли это весь [водный] потенциал города Ивдель — не знаю», — отметила Мерзлякова.

Тем не менее, хотя омбудсмен и планирует очередной приезд в Ивдель уже в ноябре 2018 года, её «серьезного вмешательства» в ситуацию более не требуется, уточнила уполномоченный.

Напомним, экологическая ситуация на Среднем Урале обсуждалась 6 ноября на Совете по правам человека при президенте России. Правозащитников всерьез обеспокоило загрязнение рек Ивдель, Шегультан, Тальтия и Ольховка. Катастрофическое положение с экологией в регионе признали и на совещании в полпредстве УрФО 1 ноября.