Взбунтовавшихся в камчатском Вилючинске вахтовиков уволили

Петропавловск-Камчатский, , 10:41 — REGNUM Вахтовиков, работавших на спецобъектах военного города Вилючинска на Камчатке и взбунтовавшихся из-за невыплаты им заработной платы и угроз, уволили. Полный расчёт им обещают 15 ноября, а на 16 ноября работодатель купил им билеты в регионы проживания. В ситуации разбираются ФСБ и военная прокуратура, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В обстоятельствах ситуации сейчас разбирается военная прокуратура. В компании, насколько я знаю, полностью уже рассчитались с рабочими за сентябрь, им закрыли табель за октябрь. Четверо сотрудников уволились ещё 6 ноября. В компании сказали, что их разместили в общежитии и обеспечили питанием. Мы не станем выяснять, каким образом рабочие попали на спецобъекты без пропусков, потому, что это сфера ФСБ и военной прокуратуры. Руководство строительной компании пообещало выдать рабочим полный расчёт 15 ноября, а на 16 ноября им приобретены билеты в регионы проживания», — привело слова главы администрации Вилючинска Галины Смирновой ИА Кам 24.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатку в последние два месяца сотрясают скандалы, связанные с масштабными невыплатами заработной платы и грубыми нарушениями прав трудящихся. Директор сельхозартели 6 лет не платил зарплату оленеводам. 29 октября забастовали структуры компании Ренова, принадлежащей российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Немногим ранее прокуратура добилась выплаты многолетнего долга по зарплате размером в 27 млн рублей коллективу банкротной судоремонтной верфи. При этом власти Камчатки официально заявляют, что зарплатный долг в регионе не превышает 15 млн рублей.

Дальний Восток продолжает лидировать по зарплатным долгам в России. На 1 августа 2018 года суммарный зарплатный долг в регионах Дальнего Востока составил 827,7 млн рублей.