На Урале производитель бумаги остался без автопарка

Сухой Лог, Свердловская область, , 10:26 — REGNUM В Свердловской области приставы арестовали автопарк предприятия ЗАО «Уральская бумага». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ФССП России по региону.

По информации ведомства, сводное исполнительное производство насчитывает 147 производств на общую сумму более 1,2 млн рублей. Из них 64 производства о выплате долгов по зарплате на общую сумму более 300 тыс. рублей. Также в производстве значится три исполнительных производства в общей сумме около 900 тыс. рублей. Здесь речь идёт о взыскании долгов в пользу администрации Сухого Лога и электросетевой компании.

Приставы арестовали у предприятия три единицы техники. Ответственное хранение имущества поручено мэрии Сухого Лога.

Как следует из сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, ЗАО «Уральская бумага» было создано в 2002 году. Основным видом деятельности является производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарногигиенического назначения.

Из картотеки арбитражных дел следует, что суды с участием этого предприятия в 2018 году проходили весьма активно. Среди заявителей были АО «ГАЗЭКС», МРСК Урала, Уралсевергаз, а также администрация Сухого Лога. Последняя просила областной арбитражный суд признать предприятие банкротом и ввести наблюдение, но получила отказ. Сейчас на решение, оглашённое 18 октября, подана апелляционная жалоба.