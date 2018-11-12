По ипотечной программе «7-20-25» в Казахстане покупают 6% новых квартир

Астана, , 10:10 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года в рамках ипотечной программы «7−20−25» банки Казахстана одобрили 2,8 тыс. заявок, сообщает 12 ноября аналитический портал Ranking со ссылкой на данные ипотечной компании «Баспана».

Среднее количество одобренных заявок по программе «7−20−25» по отношению к количеству новых квартир в республике составляет 6%. В Алма-Атинской области этот показатель составляет 17,4%, Атырауской — 13%, Восточно-Казахстанской области — 11,8%. На Алма-Ату и Астану приходится 68% всех займов по программе.

На реализацию программы льготного кредитования выделено 100 млрд тенге ($268 млн). К началу ноября регионы освоили всего 33,5% от выделенных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию Казахстана Мархабат Жайымбетов заявил, что в программе льготного ипотечного кредитования могут принять участие только 25% граждан республики.

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