От Prado до «Волги»: распродаются машины банкротного «Чувашавтодора»

Чебоксары, , 10:06 — REGNUM В Чувашии продолжается конкурсное производство в отношении крупнейшего в республике предприятия в дорожно-строительной отрасли отношении — ОАО «Чувашавтодор». На торги выставляется автомобильный транспорт, спецтехника, участки, многие из них — повторно, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На торги выставлено компьютерное оборудование и комплектующие: два коммутационных шкафа, волоконно-оптическая линия связи и локальная сеть IT-структуры общей начальной стоимостью около 1 млн рублей.

Кроме того, продаётся специализированная техника — в частности, восемь тракторов, три бульдозера, буровая установка, тракторный прицеп, полуприцеп, две машины для ямочного ремонта, экскаватор, два самосвала, фургоны, тягач. Также выставлены на продажу легковые машины: иномарка Toyota Land Cruiser 150 (Prado) 2011 года выпуска (начальная цена около 1,55 млн рублей), ГАЗ-31 105 (63,6 тыс. рублей), УАЗ-315 142 (470,7 тыс. рублей), УАЗ-315 192 (80 тыс. рублей), ГАЗ-3102 (48,6 тыс. рублей), Fiat Ducato (235,7 тыс. рублей).

Выставляются на торги земельные участки в Урмарском, Козловском районах, гаражный проезд в Чебоксарах. Также выставлен на торги дачный дом (119,4 тыс. рублей). Один из наиболее дорогих лотов — асфальто-бетонный завод в Урмарском районе (начальная цена — около 7,18 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАО «Чувашавтодор» было одним из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона с 85-летней историей развития. В его собственности находилось 48 земельных участков общей площадью 809 510 кв. метров, более 200 зданий и сооружений, 14 филиалов, восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, проектно-сметное бюро и управление материально-технического снабжения. Банкротство сопровождалось судебными делами: было осуждено бывшее руководство «Чувашавтодора» .