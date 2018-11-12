«Нас ещё за это и наказывают»: об увеличении налога на газировку

Барнаул, , 10:02 — REGNUM Подорожание (примерно на 20%) сладких газированных напитков, поддержанное Минздравом РФ, приведёт к тому, что производители вместо сахара будут использовать дешёвый заменитель, что несомненно скажется на качестве и вкусе продукта, считает директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Экспертного совета при правительстве ввести акцизы на сладкие газированные напитки, он, в частности, отметил:

«Конечно, акциз приведёт к повышению цены на сладкие газированные напитки. Я, если честно, не до конца понимаю важность этой инициативы. Если это как-то косвенно связано контрсанкциями, с тем, чтобы ограничить продажи «Кока-колы» и «Пепси», это одно. Но если же говорят о здоровье людей, то цифры показывают обратное — граждане России пьют гораздо меньше сладких напитков, чем в той же Америке.

Мы делаем напитки на сахаре, а не на сахорозаменителе, соответственно, если они подорожают, производитель наверняка будет как-то стараться их удешевить, и не знаю будет ли лучше, если в напитки станут добавлять заменитель сахара. Да, они станут дешевле, но вкус тоже изменится. Мы придерживаемся ГОСТов и производства качественных напитков, делаем их на сахаре, хотя он всё больше и больше дорожает. И получается, что таким вот акцизом нас ещё за это наказывают».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что цена сладких газированных напитков в России увеличится в среднем на 20 процентов за счет роста акцизов, сообщили «Известия» со ссылкой на отзыв экспертного совета при правительстве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».

Сокращение потребления сахара является одной из целей этого документа, являющегося частью нацпроекта «Демография». В случае введения акциза на газированные напитки средняя цена за литр газировки поднимется с 65 до 78 рублей. Есть информация, что в Минздраве РФ инициативу поддержали.

Читайте ранее в этом сюжете: Сладкую газировку могут обложить 20-процентным акцизом