Последний день простоя на заводе Оренбуржья: «впереди неизвестность»

Оренбург, , 09:25 — REGNUM В Оренбургской области 12 ноября должен стать последний днём простоя крупного предприятия на востоке региона — Машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбуржья Наталья Безбородова выразила надежду, что на неделе (13−17 ноября) предприятие возобновит работу, подчеркнув, что есть все предпосылки для снятия режима простоя, сообщает портал vestirama.ru.

Глава ведомства подчеркнула, что ситуация на машиностроительном концерне сложная, но не безнадежная. Губернатор Юрий Берг лично проводит переговоры с собственниками, банками-кредиторами, энергоснабжающими организациями. Портфель заказов у завода сформирован. На ближайшую перспективу это 1,9 млрд рублей, но сейчас необходимы начальные оборотные средства.

Тем временем, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, по состоянию на утро 12 ноября на предприятии законсервированной остаётся система отопления, в помещениях холодно. Сейчас практически весь коллектив не работает, хотя ранее во время простоя продолжали трудиться бухгалтерия, кадровые службы — примерно 200 человек.

Лидер оренбургских профсоюзов отметил, что рабочие уже устали загадывать далеко вперёд о перспективах завода. Пока ничего не предвещает того, что предприятие возобновит работу 13 ноября, однако сегодня вечером ситуация может измениться. Вопрос о выдаче кредита МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» ещё не решён.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось дозвониться лишь по номеру приёмной предприятия, где на вопрос о работе концерна ответить не смогли и рекомендовали обратиться к руководителям по персоналу или правовым вопросам. Но утром 12 ноября их контактные телефоны молчали, также как и телефоны бухгалтерии, главного инженера.

Напомним, Орский машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» испытывает затяжной финансовый кризис. С 12 сентября объявлен режим простоя, срок приостановки работы постоянно продлевают. За долги на предприятии отключены газ, свет. Часть работников, устав от затянувшегося кризиса, увольняется.

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