Мэрия Кемерова готова заплатить 11,6 млн за уборку общественных туалетов

Кемерово, , 09:41 — REGNUM На содержание общественных туалетов администрация города Кемерово готова потратить более 11,6 млн рублей, если точнее — 11 609 224,86 рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM,

Все эти средства мэрия Кемерова намерена отдать за «услуги по обработке туалетов с химической стерилизацией».

«С 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года самостоятельно установить периодичность плановых, текущих и иных осмотров, позволяющую обеспечить соответствие общественных туалетов требованиям ГОСТов, СНИПов и иных нормативных технических регламентов и документов, устанавливающих соответствующие требования к перечисленным объектам. Обеспечить бесперебойный режим работы общественных туалетов», — говорится в описании работ.

В настоящее время принимаются заявки, аукцион состоится 30 ноября.

Отметим, что бюджет города, что на 2018 год, что на 2019 год является дефицитным. Доходы бюджета Кемерово в 2018 году составляют 16,4 млрд рублей, расходы — почти 16,7 млрд рублей, дефицит — 250 млн рублей. В 2019 году доходы запланированы на уровне 14,3 млрд рублей, расходы — 14,5 млрд рублей, дефицит бюджета — 250 млн рублей.