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Астана выступила за продление сделки ОПЕК+

Экономика

Параметры сделки ОПЕК+ обсуждаются в рамках министерской встречи в Абу-Даби

Астана выступила за продление сделки ОПЕК+
Добыча нефти

Абу-Даби, 12 ноября 2018, 09:23 — REGNUM  Казахстан выступает за продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ на уровне октября-ноября 2018 года. Об этом 11 ноября заявил журналистам заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

По его мнению, решение о сокращении добычи нефти будет принято в декабре 2018 года. Параметры сделки ОПЕК+ обсуждаются в рамках министерской встречи в Абу-Даби.

Кроме того, Казахстан обсуждает особые условия для проекта Кашаган, так как в 2019 году на месторождении планируется нарастить уровень добычи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в объем добычи нефти в Казахстане составлял 1,65 млн баррелей в сутки. В течение месяца этот показатель планировалось довести до 1,8 млн баррелей.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан планирует восстановить добычу нефти в октябре

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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