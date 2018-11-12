Астана выступила за продление сделки ОПЕК+

Абу-Даби, , 09:23 — REGNUM Казахстан выступает за продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ на уровне октября-ноября 2018 года. Об этом 11 ноября заявил журналистам заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

По его мнению, решение о сокращении добычи нефти будет принято в декабре 2018 года. Параметры сделки ОПЕК+ обсуждаются в рамках министерской встречи в Абу-Даби.

Кроме того, Казахстан обсуждает особые условия для проекта Кашаган, так как в 2019 году на месторождении планируется нарастить уровень добычи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в объем добычи нефти в Казахстане составлял 1,65 млн баррелей в сутки. В течение месяца этот показатель планировалось довести до 1,8 млн баррелей.

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