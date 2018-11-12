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Немецкая софтверная компания SAP приобретет американскую Qaltrics

Экономика

Цена сделки — $8 млрд

Вальфдорф, Германия, 12 ноября 2018, 09:10 — REGNUM  Немецкий производитель программного обеспечения SAP приобретает американскую компанию Qaltrics за $8 млрд. Для крупнейшей в этой сфере компании Германии это будет самое значимое приобретение с 2014 года, передает телеканал N-TV 12 ноября.

Qualtrics собирает отзывы и данные клиентов, сотрудников, а также данные о продукции и брендах для предприятий по всему миру. Приобретение этой компании даст SAP преимущество перед конкурентами, уверен генеральный директор немецкой компании Билл МакДермотт.

Клиенты Qaltrics — 9 тыс. крупнейших компаний по всеми миру, в том числе 1500 в Европе. В ней работают около 1800 сотрудников. Глава компании Райан Смит останется на своем посту.

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