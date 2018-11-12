Немецкая софтверная компания SAP приобретет американскую Qaltrics

Вальфдорф, Германия, , 09:10 — REGNUM Немецкий производитель программного обеспечения SAP приобретает американскую компанию Qaltrics за $8 млрд. Для крупнейшей в этой сфере компании Германии это будет самое значимое приобретение с 2014 года, передает телеканал N-TV 12 ноября.

Qualtrics собирает отзывы и данные клиентов, сотрудников, а также данные о продукции и брендах для предприятий по всему миру. Приобретение этой компании даст SAP преимущество перед конкурентами, уверен генеральный директор немецкой компании Билл МакДермотт.

Клиенты Qaltrics — 9 тыс. крупнейших компаний по всеми миру, в том числе 1500 в Европе. В ней работают около 1800 сотрудников. Глава компании Райан Смит останется на своем посту.