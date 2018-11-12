Alibaba побила рекорд продаж в День холостяка

Пекин, , 08:46 — REGNUM Китайская интернет-компания Alibaba установила новый мировой рекорд по продажам. В День холостяка, который в Китае празднуется ежегодно 11 ноября, компания продала товары на 213,5 млрд юаней ($30,8 млрд). Об этом сообщает CNBC.

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При этом Alibaba Group побила свой прошлогодний рекорд, превысив показатель на 27%. Так, только в первые 85 секунд продаж было реализовано продукции на сумму в $1 млрд.

Тремя самыми популярными брендами продаж были продукты компаний Xiaomi Corp., Apple Inc. и Dyson Ltd. Больше всего покупок совершили пользователи из Японии, США, Кореи, Австралии и Германии.

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Напомним, ежегодно в течение 24 часов магазины устраивают масштабные распродажи в День холостяка. В 2017 году 11 ноября Alibaba Group реализовала товаров на сумму более чем на $25,3 млрд.

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