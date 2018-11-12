В китайской Юньнани также растет объем грузоперевозок на день холостяка

Куньмин, Китай, , 08:22 — REGNUM Скоростные поезда в провинции Юньнань на юго-западе Китая полностью готовы для того, чтобы доставлять местных специалистов в отдалённые уголки провинции в разгар празднования дня холостяка, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Продажи на оналйн-площадке TMall побили 10 млрд юаней ($1,44 млрд) всего за две минуты и пять секунд после начала полуночи 11 ноября по местному времени. По информации корпорации Alibaba, владельца TMall, более 19 тыс. иностранных брендов из 75 стран и регионов мира приняли участие в распродаже этого года в Китае.

В связи с огромным спросом на транспортные услуги, власти Куньмина, столицы провинции Юньнань дополнительно организовали шесть скоростных поездов в день для удовлетворения дополнительного спроса на доставку товаров. Кроме того, были добавлены вагоны регулярным поездам, дабы обеспечить необходимые мощности.

Напомним, что гигант электронной торговли запустил ежегодные распродажи на 11 ноября в 2009 году. Этот день в Китае отмечается, как день холостяка. Дата была выбрана не случайно, поскольку 11.11 символизирует отсутствие пары.

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