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Казахстанский фонд «Самрук-Казына» переведут на трехуровневую структуру

Экономика

За три года количество компаний сократилось в два раза

Астана, 12 ноября 2018, 08:05 — REGNUM  Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в ближайшие годы планирует перейти на трехуровневую структуру: фонд, отраслевые субхолдинги, производственные компании. Об этом 11 ноября заявил управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации фонда Нурлан Рахметов на конференции молодых профессионалов «Ве-A-Pro», сообщает агентство «Казинфом».

По словам Рахметова, в 2015 году в структуре фонда было 600 компаний на девяти уровнях. За три года количество компаний удалось сократить в два раза. Трансформация структуры фонда была запущена в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» получил доход в размере 825,3 млрд тенге ($2,25 млрд), что в два раза больше, чем в январе — сентябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Доход казахстанского фонда «Самрук-Казына» увеличился в два раза

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Экономика Казахстана
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