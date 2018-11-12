Казахстанский фонд «Самрук-Казына» переведут на трехуровневую структуру

Астана, , 08:05 — REGNUM Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в ближайшие годы планирует перейти на трехуровневую структуру: фонд, отраслевые субхолдинги, производственные компании. Об этом 11 ноября заявил управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации фонда Нурлан Рахметов на конференции молодых профессионалов «Ве-A-Pro», сообщает агентство «Казинфом».

По словам Рахметова, в 2015 году в структуре фонда было 600 компаний на девяти уровнях. За три года количество компаний удалось сократить в два раза. Трансформация структуры фонда была запущена в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» получил доход в размере 825,3 млрд тенге ($2,25 млрд), что в два раза больше, чем в январе — сентябре 2017 года.

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