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В Оренбуржье мэрия Орска открывает кредитные линии на 258 млн рублей

Экономика

На портале госзакупок объявлено два аукциона. Начальная цена лотов составляет 45,5 млн рублей

Орск, Оренбургская область, 12 ноября 2018, 07:35 — REGNUM  В Оренбургской области администрация Орска намерена открыть две кредитные линии на общую сумму 258 млн рублей. На услуги из городского бюджета готовы выделить в общей сложности 45,537 млн рублей. Начальная цена одного лота составляет 17,650 млн рублей, второго — 27,887 млн рублей.

Мэрия объявила о дух тендерах на оказание финансовых услуг по предоставлению заёмных денежных средств в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности для финансирования дефицита бюджета города и (или) погашения долговых обязательств муниципалитета.

Стоит отметить, в декабре 2017 года в Орске утвердили бюджет на трёхлетку без дефицита. В частности, на 2018 год планировались доходы и расходы в сумме 3 млрд 657 млн 620,6 тыс. рублей; на 2019 год — 3 млрд 449 млн 452,7 тыс. рублей и на 2020 год — в сумме 3 млрд 488 млн 150,9 тыс. рублей.

Согласно техзаданию, опубликованному на портале госзакупок, кредитное учреждение должно открыть возобновляемую кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных заказчику средств. В документации первого аукциона речь о 100 млн рублей, которые должны предоставляться на 731 календарный день. Период предоставления средств — с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2021 года.

Во втором тендере речь о 158 млн рублей. Срок предоставления тот же — 731 календарный день. Но период финансирования — с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2021 года.

Привлечение кредитных средств осуществляется по заявке администрации Орска при возникновении потребности в кредитных средствах в пределах лимита задолженности по кредитной линии или на меньшую сумму. Погашение кредита производится в сроки, установленные в контракте, при этом погашаемая часть кредита увеличивает свободный остаток лимита. Привлечение и погашение кредита осуществляется траншами, не выходящими за пределы лимита задолженности и срока действия контракта, указано в документации.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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