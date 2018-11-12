В Оренбуржье мэрия Орска открывает кредитные линии на 258 млн рублей

Орск, Оренбургская область, , 07:35 — REGNUM В Оренбургской области администрация Орска намерена открыть две кредитные линии на общую сумму 258 млн рублей. На услуги из городского бюджета готовы выделить в общей сложности 45,537 млн рублей. Начальная цена одного лота составляет 17,650 млн рублей, второго — 27,887 млн рублей.

Мэрия объявила о дух тендерах на оказание финансовых услуг по предоставлению заёмных денежных средств в форме возобновляемой (револьверной) кредитной линии с лимитом задолженности для финансирования дефицита бюджета города и (или) погашения долговых обязательств муниципалитета.

Стоит отметить, в декабре 2017 года в Орске утвердили бюджет на трёхлетку без дефицита. В частности, на 2018 год планировались доходы и расходы в сумме 3 млрд 657 млн 620,6 тыс. рублей; на 2019 год — 3 млрд 449 млн 452,7 тыс. рублей и на 2020 год — в сумме 3 млрд 488 млн 150,9 тыс. рублей.

Согласно техзаданию, опубликованному на портале госзакупок, кредитное учреждение должно открыть возобновляемую кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных заказчику средств. В документации первого аукциона речь о 100 млн рублей, которые должны предоставляться на 731 календарный день. Период предоставления средств — с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2021 года.

Во втором тендере речь о 158 млн рублей. Срок предоставления тот же — 731 календарный день. Но период финансирования — с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2021 года.

Привлечение кредитных средств осуществляется по заявке администрации Орска при возникновении потребности в кредитных средствах в пределах лимита задолженности по кредитной линии или на меньшую сумму. Погашение кредита производится в сроки, установленные в контракте, при этом погашаемая часть кредита увеличивает свободный остаток лимита. Привлечение и погашение кредита осуществляется траншами, не выходящими за пределы лимита задолженности и срока действия контракта, указано в документации.