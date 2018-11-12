Путин обсудит с правительством новую систему обращения с отходами

Москва, , 07:27 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства. На совещании планируется обсудить вопрос переработки отходов. Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов, сообщается на сайте Кремля.

В частности, глава государства и члены правительства обсудят переход регионов России с 1 января 2019 года на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТБО). О введении новой системы доложит глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2018 года правительство РФ перераспределило полномочия федеральных органов власти в сфере обращения с отходами производства и потребления. Согласно постановлению, полномочия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами переданы от Минстроя к Минприроды России.

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