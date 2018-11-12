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Суд отклонил требования турецкой компании к Казахстану на сумму $16 млн

Экономика

Компания из Турции обвинила Казахстан в экспроприации услуг

Астана, 12 ноября 2018, 07:23 — REGNUM  Арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Париже отклонил требования турецкой компании Magdenli к Казахстану по возмещению инвестиций в аэропорт Атырау на сумму $16 млн, сообщили 12 ноября в пресс-службе министерства юстиции Казахстана.

Компания из Турции обвинила правительство республики в экспроприации услуг по поставке топлива, грузовых услуг и услуг по обслуживанию вертолетов путем создания международного аэропорта Атырау.

Руководство компании также требовало от Казахстана компенсации инвестиций в АО «АТМА — аэропорт Атырау и Перевозки».

Напомним, в марте 2015 года турецкая компания Magdenli Yer Hizmetleri ve Tasıma Anonim Sirketi инициировала арбитражный процесс против Казахстана по вопросу компенсации инвестиций в аэропорт Атырау. Основные слушания состоялись 4 июня 2018 года в международной торговой палате.

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