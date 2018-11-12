Цена нефти может дойти до $68 за баррель

Москва, , 07:16 — REGNUM На торгах в Лондоне 9 ноября цена нефти марки Brent сильно понизилась, пробив вниз уровни поддержки и рухнув ниже $70 за баррель впервые с апреля 2018 года. Баррель черного золота подешевел на 1,15%, до $69,88. Теперь уровни в $71−72 за баррель уже становятся сопротивлением, хотя совсем недавно были поддержкой. Похоже, что цена Brent перемещается в новый коридор в $68−69 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

9 ноября вышел еженедельный отчет Baker Hughes о динамике числа активных буровых вышек за неделю. Согласно отчету, число активных нефтяных платформ выросло на целых 14 штук, до 888 единиц, что «добило» цену на нефть. Статья в американском издании The Wall Street Journal о том, что власти Саудовской Аравии заказали исследование возможных сценариев развития нефтяного рынка в случае, если произойдет роспуск ОПЕК, сильно напугала трейдеров фьючерсного рынка.

Вероятнее всего, эта публикация была не случайной, а подготовлена как раз к дате встречи участников «ОПЕК+» 10−11 ноября и отвечала определенным геополитическим целям США, желающим единолично регулировать нефтяной рынок. На встрече в Абу-Даби 11 ноября страны ОПЕК только договорились о регулировании предложения нефти, что подразумевает сокращение добычи, но только в 2019 году.

Сегодня, 12 ноября, это может снова подкосить цену на нефть, опустив ее в район $68 за баррель, но по мере прояснения ситуации с сокращением предложения она может вновь подняться до $70 за баррель и выше. Актуальный торговый диапазон для Brent в начале недели: $68−70 за баррель.

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