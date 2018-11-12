«Вечный долгострой» Новосибирска практически лишился верхней части

Новосибирск, , 07:10 — REGNUM В Новосибирске у известного долгостроя — гостиницы «Турист» — практически разобрали верхнюю часть, пишет «НДН.инфо». Она должна быть полностью демонтирована, так как согласно планам здание «вырастет» ещё на несколько этажей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на площадке самого известного в Новосибирске долгостроя — гостиницы «Турист» — строительство которого было заморожено ещё в советскую эпоху, начались строительные работы.

В 2017 году новосибирские городские власти собирались снести объект, но позже собственник заявил, что будет достраивать гостиницу.

Напомним, здание недостроенной гостиницы располагается в центре Левобережья на пл. им. Карла Маркса. Много лет оно простояло, огороженное бетонным забором. «Турист» начали строить ещё в 1968 году и по планам заказчика, в качестве которого выступал новосибирский областной совет профсоюзов, его рассчитывали возвести за три с половиной года. Но здание было смонтировано лишь к 1985 году. После этого стройку заморозили. В 2015 году собственник объекта уже собирался снести недостроенное здание, но помешал кризис.

Сейчас же власти заявили, что работы по реконструкции объекта будут закончены в трёхлетний срок. До конца текущего 2018 года будут демонтировать более 1,3 тыс. внешних бетонных панелей. Они будут заменены на панели из стекла. Каркас здания будет полностью сохранён, но усилен и надстроен. По предварительной оценке стоимость проекта — около 1 млрд рублей, окупаемость — около девяти-десяти лет.

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