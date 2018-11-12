От взрыва до банкротства: как разорялось гипсовое предприятие Татарии

Камско-Устьинский район, Татария, , 06:03 — REGNUM Арбитражный суд Татарии продлил срок конкурсного производства гипсовому предприятию, на чьей шахте в декабре 2017 года во время взрыва погибли двое рабочих. Срок процедуры банкротства ООО «Фоника гипс» продлён на три месяца — до 12 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 27 декабря 2017 года — спустя два дня после взрыва на гипсовом руднике, принадлежащем предприятию, в селе Сюкеево Камско-Устьинского района Татарии собственник принял решение о ликвидации ООО «Фоника гипс». Во время трагедии погибли двое рабочих, уголовное дело по факту ЧП было возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»).

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А 10 января 2018 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать предприятие, созданное в 2008 году, чьим единственным участником на тот момент было ООО «Гипсодобывающая компания», банкротом, причём по упрощённой схеме как ликвидируемое. Иск был удовлетворён 12 марта 2018 года, в отношении ООО открыли конкурсное производство.

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При этом первоначального истца с небольшой суммой претензиий (около 400 тыс. рублей) заменили на некоммерческую организацию «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (Госжилфонд РТ). Конкурсным управляющим утвердили Евгения Грабалина, который ранее был конкурсным управляющим обанкроченной авиакомпании «Татарстан».

В сентябре 2018 года стало известно, что весь имущественный комплекс по производству стройматериалов у предприятия выкупил Госжилфонд РТ, в залоге у которого оно находилось, за сумму чуть более 3,066 млрд рублей. В состав проданного имущества входило почти 2,5 тыс. позиций, в числе которых — само здание гипсового завода, административный корпус со столовой, производственные цеха, спецтехника, легковые автомобили, десяток участков, подземные горные выработки, а также лицензии на Сюкеевское и Мало-Мереткозинское месторождения.

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В ноябре 2018 года срок конкурсного производства ООО продлили на три месяца. В дело продолжают поступать ходатайства от кредиторов. В числе последних подавших претензии — ООО «Тулапроект», перед которым долг составил 1,867 млн рублей.

Ранее конкурсный управляющий также пытался реализовать права требования (дебиторскую задолженность) к 27 дебиторам на общую сумму 82 610 912,06 рубля.